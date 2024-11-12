مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

دانت مصر، بشدة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات سموتريتش تعكس رفض إسرائيل لخيارات السلام، وتؤكد غياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق السلام، محذرةً من أن مثل هذه التصريحات تؤجج التطرف والعنف.

كما شددت مصر على أهمية حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير كحل عملي لإنهاء الصراع في المنطقة.