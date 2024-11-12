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البرلمان العربي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

البرلمان العربي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
13 نوفمبر 2024 00:46

دان رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبرها تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334 الذي يدين الاستيطان وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التحريضية التي تعرقل إقامة الدولة الفلسطينية. كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لمنع تنفيذ هذه المخططات التي تهدد فرص السلام وحل الدولتين.

المصدر: وام
البرلمان العربي
إسرائيل
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