14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين

غزة (الاتحاد)

قال مسؤولون طبيون في غزة، إن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 14 فلسطينياً، بينهم طفلان وامرأة، معظمهم في المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل.

وضربت إحدى الغارتين كافتيريا، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، فيما تسمى بمنطقة المواصي الإنسانية غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل بينهم طفلان، بحسب ما قاله مسؤولون في مستشفى ناصر، حيث تم نقل الضحايا.

فيما ضربت غارة أخرى، أمس، منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، بحسب مستشفى العودة، كما أسفرت الغارة عن إصابة 11 آخرين.