الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكم على مسرب وثائق البنتاغون السرية بالسجن لمدة 15 عاماً

الحكم على مسرب وثائق البنتاغون السرية بالسجن لمدة 15 عاماً
13 نوفمبر 2024 13:29

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن عنصر الحرس الوطني الأميركي الذي اعترف بتسريبه وثائق سرية للبنتاغون حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً الثلاثاء.

ونفذ جاك تيشيرا أكبر عملية تسريب معلومات منذ عقد خلال عمله كمتخصص في تكنولوجيا المعلومات في الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس، حيث قام بنشر وثائق شديدة الحساسية.

أخبار ذات صلة
بايدن يرحب بترامب في المكتب البيضاوي
ترامب يختار مايكل والتز لمنصب مستشار الأمن القومي


وقال المسرب للمحكمة قبل النطق بالحكم "أردت أن أقول إنني آسف على كل الضرر الذي جلبته وتسببت به، ولا أعتقد أنني أستطيع حقاً التعبير عن مدى ندمي".

وقبض على تيشيرا الذي حضر أفراد عائلته جلسة النطق بالحكم، في أبريل 2023، وأقر بالذنب في مارس من هذا العام في ست تهم فدرالية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها.

ولأن تيشيرا كان في الخدمة عند ارتكاب مخالفاته، فسيخضع أيضاً لمحاكمة عسكرية بعد انتهاء محاكمته بموجب القانون الفدرالي.

المصدر: وكالات
البنتاغون
البيت الأبيض
الكونجرس الأميركي
آخر الأخبار
«الوكيل الاصطناعي»: مرموش إلى «البريميرليج» فوراً!
الرياضة
«الوكيل الاصطناعي»: مرموش إلى «البريميرليج» فوراً!
اليوم 16:00
إيرباص: جميع طائراتنا مزودة بأجزاء "صنعت في الإمارات"
اقتصاد
إيرباص: جميع طائراتنا مزودة بأجزاء "صنعت في الإمارات"
اليوم 15:43
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتكليف قائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني
اليوم 15:35
مؤسسة العويس تناقش الرواية الإماراتية في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
مؤسسة العويس تناقش الرواية الإماراتية في «الشارقة للكتاب»
اليوم 15:31
سعيد بن صقر القاسمي يتوّج الفائزين في «كلباء للألعاب الشاطئية»
الرياضة
سعيد بن صقر القاسمي يتوّج الفائزين في «كلباء للألعاب الشاطئية»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©