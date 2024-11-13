شولتس يؤكد ضرورة التعاون مع واشنطن حتى بعد انتخاب ترامب

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة حتى بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً.

وخلال إلقاء بيان الحكومة في البرلمان، قال شولتس اليوم الأربعاء، إن التعاون الجيد عبر ضفتي الأطلسي ظل «لعقود طويلة هو الأساس لنجاح بلادنا». وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «ويجب أن نبذل كل ما بوسعنا خلال العقود القادمة - بغض النظر عن من يحكم هنا أو هناك - لضمان استمرار تطور هذه العلاقات بشكل جيد». وأوضح شولتس أنه كان قد أجرى بالفعل مكالمة هاتفية مع ترامب، أكد أنها كانت محادثة جيدة.