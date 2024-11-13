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شولتس يجدد رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز ألمانية

شولتس يجدد رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز ألمانية
13 نوفمبر 2024 19:24

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز ألمانية بعيدة المدى حتى في المستقبل. وخلال إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان، قال شولتس اليوم الأربعاء إن ألمانيا تضطلع بالدور الأكبر في أوروبا لدعم أوكرانيا، ولكن يجب عليها في الوقت نفسه أن تعمل من خلال هذا الدور على منع التصعيد، مشيراً إلى أنه يجب بذل كل شيء لضمان «ألا نصبح طرفاً في الحرب». 
يأتي إلقاء شولتس بيان الحكومة أمام البرلمان بعد مضي أسبوع على انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم، إثر انسحاب الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر، من الحكومة الائتلافية. 
وأضاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي:«ولهذا السبب، أكرر موقفي في هذا الشأن: أنا ضد استخدام الأسلحة التي نوردها لإطلاق النار بعيدا داخل الأراضي الروسية... لن أغير موقفي بخصوص توريد صواريخ كروز ألمانية، وسنناقش هذا الأمر بالتأكيد خلال الانتخابات». 
وأكد شولتس أنه لا يجب في التطورات اللاحقة اتخاذ قرارات تتعلق بأوكرانيا من دون موافقتها، وقال: «يمكن لأوكرانيا الاعتماد على بلدنا وتضامننا».
 ونوه المستشار الألماني إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون فرصة لاتخاذ قرار حول كيفية ضمان دعم ألمانيا لأوكرانيا في المستقبل أيضاً. 
واختتم شولتس كلامه في هذا الصدد قائلاً: «أنا سعيد لأنه سمح لي بتحمل المسؤولية في هذا الوقت الصعب، لأنني متأكد أن ذلك أسهم في أن نتعامل في هذا الأمر بشكل متزن ومتعقل في ظل وضع خطير». 

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المصدر: د ب أ
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