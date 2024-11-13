ترامب في واشنطن للقاء بايدن وأعضاء الكونجرس

عاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، عودة المنتصر، للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، وأعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري.

وهبطت طائرة ترامب في قاعدة أندروز بولاية مريلاند، صباح اليوم. ومن المقرر أن يستقبل بايدن - والذي يعد خليفة ترامب، وسلفه في الرئاسة - في البيت الأبيض، لزيارة المكتب البيضاوي، وهو إجراء تقليدي من عملية التسليم السلمي للسلطة - ورفض ترامب نفسه المشاركة فيه قبل أربع سنوات.

وفي أمر غير معتاد، رافق ترامب في رحلته الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس.

وليس من المتوقع في الوقت الحالي أن يحضر ماسك اللقاء في البيت الأبيض، ولكنه سوف ينضم إلى اجتماع ترامب مع الجمهوريين بمجلس النواب، قبل ذلك.