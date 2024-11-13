تفاصيل لقاء بايدن وترامب بالمكتب البيضاوي

عاد دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، عودة المنتصر، لزيارة البيت الأبيض وعقد اجتماع مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن ، الذي أكد التزامه بانتقال سلس للسلطة مع تحرك الرئيس الجمهوري المنتخب سريعاً لتشكيل إدارته.

وقال بايدن "تهانئي دونالد" وهو يصافح ترامب، مضيفا أنه "يتطلع إلى انتقال سلس للسلطة". وقدم ترامب تعهداً مماثلاً وأعرب عن شكره لبايدن على الدعوة، وهي الدعوة التي لم يقدمها ترامب نفسه إلى بايدن بعد خسارته في انتخابات عام2020 .

وقال ترامب "شكراً جزيلاً... السياسة صعبة. وهي في حالات كثيرة، ليست عالماً لطيفاً للغاية. لكنه عالم لطيف اليوم وأقدر هذا للغاية".

ووصل ترامب، قادما من فلوريدا، إلى قاعدة عسكرية بالقرب من مبنى الكابيتول، حيث التقى بالملياردير إيلون ماسك في جلسة صباحية مع الجمهوريين في مجلس النواب بينما يستعد ترامب لتشكيل حكومة جمهورية موحدة والسيطرة الكاملة على السلطة. ومع عودته إلى واشنطن للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات، قال ترامب للمشرعين الجمهوريين "من اللطيف أن أفوز".



