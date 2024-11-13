لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي والصيني السبت القادم

من المرتقب أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الصيني شي جينبينغ السبت على هامش قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المنعقدة في عاصمة البيرو، وفق ما أعلنت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى.

وهو اللقاء الحضوري الثالث للزعيمين والأخير لجو بايدن الذي يغادر البيت الأبيض في يناير مسلّماً الرئاسة للجمهوري دونالد ترامب.

وأفادت المسؤولة الأميركية بأن الرئيس المنتهية ولايته «سينتهز الفرصة لاستعراض الجهود المبذولة لإدارة المنافسة على نحو مسؤول».

وأكّدت أنه «بالرغم من خلافات عميقة»، سارت القوّتان الكبيرتان «قدماً في عدّة مجالات ذات مصلحة عامة»، مشيرة إلى تحسين التواصل العسكري ومكافحة الاتجار بالمخدّرات الاصطناعية.