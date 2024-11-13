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السوداني: ندعم الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة في كردستان

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أرشيفية)
14 نوفمبر 2024 01:30

هدى جاسم (بغداد)

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صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، بأن الحكومة الاتحادية تدعم الحوارات بين القوى السياسية في إقليم كردستان لتشكيل الحكومة الجديدة.  وأكد السوداني، خلال اجتماعه أمس مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني في أربيل، على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ملفات عدة والذي أثمر سابقاً عن حل الكثير من المسائل المشتركة».  وثمن برزاني الدعم المهم في مختلف المجالات الذي قدمته الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح الانتخابات في الإقليم. 
وذكر بيان الحكومة العراقية أن اللقاء شهد مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، ومنها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور، وكذلك التأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة. ووفق البيان، جرى التأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والحرص على سيادة العراق.

محمد شياع السوداني
العراق
بغداد
كردستان
أربيل
نيجيرفان برزاني
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