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واشنطن: حان وقت إنهاء حرب غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
14 نوفمبر 2024 01:30

واشنطن (الاتحاد)

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل «حققت الأهداف التي وضعتها لنفسها في القطاع»، موضحاً أن «هذا الوقت هو المناسب لإنهاء الحرب».
وأضاف بلينكن، في تصريحات للصحافيين، أن «أفضل طريقة لتلبية احتياجات الناس في غزة هي إنهاء الحرب»، مشدداً على أن مسؤولية إسرائيل عن المساعدات الإنسانية متواصلة. وقال إن الولايات المتحدة تريد هدناً حقيقية وممتدة في قطاع غزة حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها.
وفي رسالة بتاريخ 13 أكتوبر إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن باتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول الغذاء والضروريات الأخرى إلى المدنيين، وألقيا باللوم في تدهور الأوضاع وحالة الفوضى على الحكومة الإسرائيلية.  وانتهت المهلة التي حددتها الولايات المتحدة، أمس الأول، فيما قالت وكالات إغاثة دولية، إن إجراءات إسرائيل لم تلب أياً من المعايير المحددة في الرسالة الأميركية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بتكلفة إنسانية هائلة على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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فلسطين
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