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بريطانيا: الوضع في غزة كارثي ويتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار

نازحون فلسطينيون في مخيم للنازحين في رفح (أرشيفية)
14 نوفمبر 2024 01:30

لندن (الاتحاد)

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وصف وكيل وزارة الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان هاميش فالكونر الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه «كارثي»، داعياً إلى تدخل عاجل فوري لإيقاف إطلاق النار في القطاع وكذلك لبنان.  وشدد فالكونر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.  وأكد أن «الأونروا» هي المنظمة الوحيدة القادرة على التخفيف من معاناة الفلسطينيين وحمايتهم، محذراً من عواقب إقصائها عن العمل الإنساني في إشارة إلى قرارات السلطات الإسرائيلية التي تستهدف حظر الجهود والمهام الإنسانية للمنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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