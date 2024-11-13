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مصر: أولويتنا إيقاف إطلاق النار في لبنان دون أي شرط

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
14 نوفمبر 2024 01:30

بيروت (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن أولوية تحركات وجهود بلاده هي وقف العدوان ووقف إطلاق النار في لبنان من دون شروط أياً كانت. 
وقال عبد العاطي، في تصريح للصحفيين إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يحمل في زيارته رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي رسالة دعم وتضامن مع لبنان واستعداد بلاده لتلبية احتياجاته من المواد الغذائية والمواد الإنسانية، وجميع أشكال الدعم الطبي والصحي في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 
وشدد على أن «الأولوية اليوم هي إيقاف إطلاق النار مع التأكيد على أهمية استكمال كافة مؤسسات الدولة اللبنانية، ومنها إنهاء الشغور الرئاسي». 
وأكد «ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في إطار ملكية وطنية لبنانية لهذا الملف دون إملاءات خارجية، وأن يكون رئيساً توافقياً لجميع طوائف الشعب اللبناني دون أي إقصاء لأي طرف كان»، لافتاً إلى أن إنهاء أزمة الشغور الرئاسي لا يجب أن يكون شرطاً من شروط وقف إطلاق النار. 
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي للقرار الأممي 1701، ناقلاً عن رئيس مجلس النواب اللبناني استعداد وحرص الجيش اللبناني للانتشار الفوري تنفيذاً للقرار.

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