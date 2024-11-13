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الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام

عائشة المنهالي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
14 نوفمبر 2024 01:30

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتعزيز الدبلوماسية الرياضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء السلام، معبرةً عن استعدادها للتعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق مستقبل مستدام عبر الرياضة.
وقالت الإمارات في بيان خلال اجتماع أممي، ألقته عائشة المنهالي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: إن الاهتمام بالرياضة ليس مجرد استجابة للتحديات الآنية، بل هو استثمار في بناء مجتمعات أقوى وأكثر تماسكاً على المدى البعيد.
وقال البيان: «تنبع رؤية دولة الإمارات من إيمانها الراسخ بأن الرياضة تتجاوز كونها مجرد نشاط بدني وترفيهي، بل تشكل منظومة متكاملة تُسهم في بناء مجتمعات متماسكة ومزدهرة، وتعزز الصحة البدنية والنفسية لأفرادها، كما تساهم في الارتقاء بالعلاقات الإنسانية بين الشعوب».
وأشار البيان إلى أن الرياضة تلعب دوراً محورياً في تعزيز العمل المناخي، وخاصة في مجال تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود المبذولة للحد من تداعيات التغيرات المناخية.
وأكد البيان على أهمية الدور الهام الذي تلعبه الرياضة كأداة وقائية تحمي المجتمعات من الجريمة وأعمال العنف والتطرف، وتعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، مشيراً إلى أن إشراك الشباب، بمن فيهم «أصحاب الهمم»، في مبادرات التنمية القائمة على الرياضة يمكن أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع ويساعد في بناء القدرة على الصمود ضد التعصب والتطرف. وقال البيان: «يجب أن تَظَل حماية الرياضيين والمنشآت الرياضية في صَدارَة الأولويات، خاصة في ظل تصاعد الحروب والنزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، ويعد الوضع في فلسطين مثالاً صارخاً على هذه المأساة، حيث يعاني الرياضيون والمنشآت الرياضية بشكل مستمر من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد نحو 400 رياضي فلسطيني، وتم تدمير العديد من المنشآت الرياضية، ما أدى إلى تدهور الوضع الرياضي في فلسطين بشكل خطير».
وأضاف: «هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية للرياضيين كغيرهم من المدنيين خلال النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وتوفير بيئة آمنة لهم لممارسة أنشطتهم الرياضية، بعيداً عن مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها المتواصل بتعزيز دور الدبلوماسية الرياضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء السلام، واستعدادها للتعاون مع جميع الدول الأعضاء من أجل تحقيق مستقبل مستدام عبر الرياضة.

الإمارات
التنمية المستدامة
الأمم المتحدة
العمل المناخي
أصحاب الهمم
فلسطين
إسرائيل
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