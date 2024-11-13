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عواصف وفيضانات تضرب إسبانيا

عواصف وفيضانات تضرب إسبانيا
14 نوفمبر 2024 00:13

 تسببت عواصف جديدة في إسبانيا في إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات، اليوم الأربعاء، بعد أسبوعين من الفيضانات المفاجئة في فالنسيا ومناطق أخرى من البلاد، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 220 شخصاً وتدمير آلاف المنازل. 
وفي مقاطعة ملقة الواقعة جنوبي إسبانيا، غمرت المياه الشوارع، فيما تم إجلاء 3 آلاف شخص يقطنون بالقرب من نهر جوادالهورسي من منازلهم كإجراء وقائي.
 وأغلقت السلطات المدارس في أنحاء المقاطعة، إلى جانب العديد من المتاجر، وإلغاء رحلات القطارات بين مالقة ومدريد على خط السكك الحديدية عالي السرعة «أيه في إي».
 ولم ترد أنباء عن وقوع أي وفيات. وفرضت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة تأهب من المستوى الأحمر في مدينة ملقة، موضحة أن منسوب الأمطار المتراكمة بلغ 70 ملم (حوالي 3 بوصات) في ساعة واحدة، كما واجهت أجزاء من مقاطعة تاراجونا في الشرق أمطاراً غزيرة، وظلت تحت حالة تأهب من المستوى الأحمر. 

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المصدر: د ب أ
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