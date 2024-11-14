الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل شخص إثر انفجارين قرب المحكمة العليا البرازيلية

مقتل شخص إثر انفجارين قرب المحكمة العليا البرازيلية
14 نوفمبر 2024 08:16

عُثر على جثة شخص بالقرب من المحكمة العليا البرازيلية في العاصمة برازيليا إثر سماع دوي انفجارين وإخلاء السلطات لمقر المحكمة، وفق ما أفاد مسؤولون في وقت متأخر الأربعاء.

أخبار ذات صلة
سالم القاسمي يؤكد التزام الإمارات بدمج الثقافة في العمل المناخي والتنمية المستدامة
«أبوظبي إكستريم» تعود إلى البرازيل للمرة الثانية

وأعلنت المحكمة في بيان عن سماع دوي انفجارين قويين بعد انتهاء جلسة الأربعاء، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء القضاة بسلام.

وتقع المحكمة في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس في برازيليا التي تضم ايضاً القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.
وتم إغلاق القصر الرئاسي بينما جابت دوريات للشرطة الساحة.
ووصفت الشرطة الفدرالية الانفجارين باعتبارهما "هجوماً"، مضيفة أنها فتحت تحقيقاً بالحادث.

المصدر: وكالات
البرازيل
المحكمة العليا
انفجار
تفجير
آخر الأخبار
برنامج "المنكوس" يبدأ اختيار المتأهلين للحلقات المباشرة
الترفيه
برنامج "المنكوس" يبدأ اختيار المتأهلين للحلقات المباشرة
اليوم 10:22
روضة السركال تقترب من حسم لقب «عربية الشطرنج»
الرياضة
روضة السركال تقترب من حسم لقب «عربية الشطرنج»
اليوم 10:20
«رباط سلمان» يُربك «أفكار رينارد»!
الرياضة
«رباط سلمان» يُربك «أفكار رينارد»!
اليوم 10:00
نجم ليفربول السابق ينصح صلاح بعدم مغادرة «السفينة»!
الرياضة
نجم ليفربول السابق ينصح صلاح بعدم مغادرة «السفينة»!
اليوم 09:45
دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم
الترفيه
دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©