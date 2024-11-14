مقتل شخص إثر انفجارين قرب المحكمة العليا البرازيلية

عُثر على جثة شخص بالقرب من المحكمة العليا البرازيلية في العاصمة برازيليا إثر سماع دوي انفجارين وإخلاء السلطات لمقر المحكمة، وفق ما أفاد مسؤولون في وقت متأخر الأربعاء.

وأعلنت المحكمة في بيان عن سماع دوي انفجارين قويين بعد انتهاء جلسة الأربعاء، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء القضاة بسلام.



وتقع المحكمة في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس في برازيليا التي تضم ايضاً القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.

وتم إغلاق القصر الرئاسي بينما جابت دوريات للشرطة الساحة.

ووصفت الشرطة الفدرالية الانفجارين باعتبارهما "هجوماً"، مضيفة أنها فتحت تحقيقاً بالحادث.



