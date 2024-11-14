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محادثات بين وزير خارجية التشيك ونظيره البريطاني في لندن

محادثات بين وزير خارجية التشيك ونظيره البريطاني في لندن
14 نوفمبر 2024 13:12

يعتزم وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، التوجه إلى لندن في زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقي نظيره البريطاني ديفيد لامي، لبحث العلاقات الثنائية والصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية.
 وأفادت محطة «راديو براغ» الإذاعية التشيكية، اليوم الخميس، بأن ليبافسكي يعتزم أن يحضر في وقت لاحق، حفل توزيع جوائز «ماجنيتسكي» الخاصة بالمساهمات في مجال حقوق الإنسان، وهي الجائزة التي كان حصل عليها قبل عامين.
 ومن المقرر أن يلتقي ليبافسكي يوم غد الجمعة، نيك كاتساراس، نائب مستشار الأمن القومي، وأن يقدم جائزة «جراتياس أجيت» للمؤرخ والكاتب جورج إدوارد سكوت، عن عمله الذي يدور حول إرث قدامى المحاربين التشيكوسلوفاكيين.
 كما يعتزم وزير الخارجية التشيكي زيارة جامعة لندن، للمشاركة في مناقشة مع الطلبة بشأن السياسة الخارجية لبلاده ودور الذاكرة الجماعية. 

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