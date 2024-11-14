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إعصار "أوفيل" يضرب الفلبين برياح قوية وأمطار غزيرة

أرشيفية
14 نوفمبر 2024 14:54

وصل اليوم الإعصار أوفيل، المعروف عالمياً بـ" أوساجي"، إلى اليابسة في الفلبين حاملاً معه رياحاً قوية وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن إدارة خدمات الغلاف الجوي والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية، القول إن هناك خطراً كبيراً يهدد السكان مع ارتفاع ذروة الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار في المناطق الساحلية المنخفضة أو المكشوفة في عدة مناطق من البلاد.

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وكانت السلطات الفلبينية أعلنت حالة من التأهب وعمليات إجلاء واسعة في الساعات الماضية، شملت أكثر من 28 ألف شخص تحسباً لاقتراب الإعصار، فيما تم تقديم المساعدة لما يزيد عن 4 آلاف شخص في مناطق خارج مراكز الإيواء.

من جهة اخرى، أفاد مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني بأن سرعة الرياح التي صاحبت الإعصار بلغت 120 كلم/ الساعة.

المصدر: وام
الفلبين
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