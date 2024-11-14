الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا ترفع مستوى التحذير من الأمطار إلى أعلى درجة

الشرطة الإسبانية تنظم دورية في منطقة ملقة المتضررة من الفيضانات
14 نوفمبر 2024 18:53

رفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية الخميس مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية إلى أعلى درجة في جنوب إسبانيا وشرقها في نهاية ليلة شهدت هطول أمطار غزيرة، لكن من دون تسجيل أي ضحايا، مؤكدة أن "الأسوأ مضى".
وخفضت الوكالة مستوى التأهب من اللون الأحمر وهو مستوى التأهب الأقصى المرادف لخطر شديد إلى البرتقالي في مقاطعة ملقة (جنوب)، وفي فالنسيا (شرق) حيث ما زالت أثار الفيضانات المأساوية التي خلفت 224 قتيلا على الأقل منذ أسبوعين تهيمن على المنطقة.
وكانت الوكالة قد أصدرت إنذارا أحمر في المنطقتين، مساء أمس الأربعاء، منبهة من خطر فيضانات "شديد" بسبب ظاهرة جوية تسمى "غوتا فريا" ("النقطة الباردة")، وهو منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مفاجئة وغزيرة، وشائع جدا خلال فصل الخريف على الساحل الإسباني المطل على البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الوكالة "تجنبوا التحرك. قد تحدث فيضانات".
وأجّج الإنذار، الصادر بعد أسبوعين فقط من فيضانات قاتلة ضربت جنوب شرق البلاد، مخاوف السكان لا سيما في المناطق المتضررة حيث ما زال حوالي خمسة عشر شخصا في عداد المفقودين بينما تتواصل أعمال البحث عنهم، وكذلك التنظيف.
أكدت الوكالة هطول أمطار غزيرة خلال ليل الأربعاء الخميس أدت إلى تجمع الأمطار في منطقة "ألكوديا دي فيو" النائية في فالنسيا، وفي بلدة "شيفا" التي ضربتها فيضانات في نهاية أكتوبر.
وأدت الأمطار إلى قطع طرق، وأجبرت خدمات الطوارئ على تنفيذ عمليات إنقاذ جديدة سواء في إقليم الأندلس أو في منطقة فالنسيا، لكن لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا.
وقال جوردي مايور رئيس بلدية مدينة "كوليرا" الساحلية الواقعة جنوب مدينة فالنسيا، عبر تلفزيون رسمي "كانت ليلة صعبة... لم نشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة من قبل"، مؤكدا أن بعض الشوارع في مدينته كانت "غير صالحة للسير" صباح اليوم الخميس.
وفي مواجهة الطقس السيئ، أعلنت السلطات الأربعاء سلسلة إجراءات لمنع تكرار سيناريو الكارثة التي وقعت في 29 أكتوبر في منطقة فالنسيا.

أخبار ذات صلة
إعصار "أوفيل" يضرب الفلبين برياح قوية وأمطار غزيرة
موجة جديدة من العواصف تضرب إسبانيا
المصدر: آ ف ب
إسبانيا
تحذير
فيضانات
أمطار
ملقة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»
اليوم 19:48
كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت
الرياضة
كوريا الجنوبية تعزز صدارتها على حساب الكويت
اليوم 20:38
التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
الرياضة
التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا الاستوائية والجزائر
اليوم 19:51
مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تحصد جائزة «التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
اليوم 19:45
جانب من الجلسة النقاشية «أهمية التعليم بين الشباب»
التعليم والمعرفة
«مجلس شباب تريندز» يناقش «أهمية التعليم بين الشباب»
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©