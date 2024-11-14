رواندا تعلن خبرا سارا بشأن فيروس ماربورغ

أعلن سابان نسانزيمانا وزير الصحة الرواندي، اليوم الخميس، نهاية تفشي فيروس ماربورغ في رواندا حيث لم تسجل أي حالات جديدة منذ نحو أسبوعين ولا وفيات منذ شهر.

وقال نسانزيمانا، الذي تحدث خلال مؤتمر عبر الإنترنت عقده مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، "انتهى تفشي وباء ماربورغ في رواندا".

وأضاف "يسعدني أن أعلن اليوم أنه مرّ أسبوعان دون الإبلاغ عن حالات جديدة وشهر دون تسجيل وفيات مرتبطة بفيروس ماربورغ"، مشيرا إلى أن "جميع المصابين بالفيروس الذين عولجوا خرجوا من المستشفيات".

وقال نسانزيمانا إن الفيروس أودى بحياة 15 شخصا في الدولة الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى.

أعلن عن تفشي الوباء في رواندا في 28 سبتمبر الماضي. وأطلقت حملة تطعيم بلقاح تجريبي الشهر الماضي.

ينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان عبر الوطواط الآكل للفواكه وينتمي إلى السلالة عينها مثل إيبولا.

ويرتفع خطر الوفاة بعد الإصابة به إلى 88 % وهو يتسبب بحمى نزفية جدّ معدية وقصور في الأعضاء.

وينتقل الفيروس بين البشر من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى.