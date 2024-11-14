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مقتل طفلين بانفجار في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
15 نوفمبر 2024 01:08

إسلام آباد (وكالات)

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وقع انفجار قوي أمس، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخرين، حسبما أعلنت الشرطة الباكستانية. 
وأعلنت الشرطة المحلية أنها تحقق فيما سبب وقوع الانفجار، بما في ذلك احتمالية وجود شخص يحاول تصنيع قنبلة. 
ووقع الانفجار في مدينة مير علي، الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا بأقصى شمال باكستان، المتاخم لأفغانستان.
وفي مكان آخر بالإقليم، فجر انتحاري كان يستقل دراجة نارية عبوةً ناسفة أمس على طريق في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتله، حسبما أفادت الشرطة.  
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في بيان له، أول أمس، أنه قتل 4 إرهابيين من بينهم «هدف ذو قيمة عالية» خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة كيش في بلوشستان.
وفي السياق، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 8 إرهابيين خلال عملية في منطقة ميران شاه في إقليم خيبر بختونخوا. 

باكستان
الشرطة الباكستانية
خيبر بختونخواه
الجيش الباكستاني
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