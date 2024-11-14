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48 وفاة و8 آلاف إصابة بـ«الكوليرا» في تعز اليمنية

انتهاكات الحوثي تسببت في زيادة معاناة المدنيين (أ ف ب)
15 نوفمبر 2024 01:08

عدن (الاتحاد)

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كشف مسؤول صحي يمني، أمس، عن تزايد كبير لوباء الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، حيث يتم يومياً رصد عشرات الإصابات بالمرض.
وأفاد مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي، بأن السلطات الصحية رصدت 48 حالة وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري  وسط تزايد ملحوظ في الحالات.
وأضاف أنه تم أيضاً رصد قرابة 8 آلاف إصابة بالوباء في المحافظة خلال الفترة ذاتها.
ولفت السامعي إلى أن المرض يواصل الانتشار بشكل كبير، حيث يتم رصد قرابة 40 حالة إصابة في محافظة تعز بشكل يومي.
وأوضح السامعي أن وباء الكوليرا أصبح بمثابة كارثة صحية تفوق قدرات السلطات الصحية التي تواجه صعوبات في تمويل مشاريعها لمواجهة الأوبئة.
وناشد المنظمات الدولية، خصوصاً منظمة الصحة العالمية، التدخل السريع لدعم السلطات الصحية اليمنية من أجل السيطرة العاجلة على انتشار الوباء، محذراً من أن «حالات الكوليرا في تزايد ملحوظ، بينما قدرات السلطات الصحية منفردة لا تستطيع التعامل مع هذا الانتشار الواسع للمرض».
وتعد تعز أكبر المحافظات اليمنية سكانا، وتواجه حصارا مستمرا يفرضه الحوثيون على معظم منافذها منذ 10 سنوات. 
ويعاني القطاع الصحي في اليمن بشكل عام تدهورا حاداً، كما يعاني من نقص حاد في التمويل، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية، وفق تقارير أممية.

الكوليرا
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