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وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تعزيز دور برلين العسكري

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في جلسة للبرلمان الألماني
15 نوفمبر 2024 00:35

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، إنه يتعين على ألمانيا تعزيز دورها في الدفاع إذا قلصت الولايات المتحدة تركيزها على أوروبا مضيفا أن هذا سيقتضي تعديل نظام كبح الديون في البلاد لجمع التمويل اللازم.
ومضى بيستوريوس يقول إن من غير المنطقي أن نقدم ألمانيا على أنها بلا ديون لكنها ولهذا السبب أقل قدرة على الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن الحكومة في برلين ستبذل قصارى جهدها للحصول على موافقة البرلمان على مشروعات الدفاع المعلقة قبل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل وإنه ناقش هذا الموضوع مع وزير المالية.

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