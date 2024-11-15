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أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة "سارة" وسط تحذيرات من أمطار كارثية

أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة "سارة" وسط تحذيرات من أمطار كارثية
15 نوفمبر 2024 13:06

 تسابق دول أميركا الوسطى الزمن منذ مساء أمس الخميس تأهباً لوصول العاصفة المدارية سارة، ومن المرجح أن تكون هندوراس أول الدول التي تضربها العاصفة مع اقترابها ببطء من البحر الكاريبي.

وتتحرك العاصفة سارة غرباً نحو الساحل الشمالي لهندوراس بسرعة 16 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن تضعف خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

ويتوقع المركز أن تتسبب سارة في "سيول وانهيارات طينية مهددة للحياة وربما تكون كارثية" في أنحاء هندوراس.
ويتوقع المركز أن يتراوح منسوب مياه الأمطار المتراكمة بين 25 و51 سنتيمتراً خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يتجاوز منسوب المياه هذا التقدير في بعض المناطق.

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المصدر: وكالات
أميركا الوسطى
أمطار
إعصار
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