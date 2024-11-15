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شولتس سيعقد لقاء مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين

شولتس سيعقد لقاء مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين
15 نوفمبر 2024 16:37

أعلن مصدر في الحكومة الألمانية الجمعة أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

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وتحتفظ ألمانيا بعلاقات قوية مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها منذ فترة طويلة، رغم أن برلين شددت لهجتها في الآونة الأخيرة سعياً إلى إيجاد توازن حساس بين استمرار التعاون الاقتصادي وحماية مصالحها الاستراتيجية والأمنية.
وزار شولتس الصين مرتين منذ بدء ولايته في عام 2021.
يشعر أكبر اقتصاد أوروبي بالقلق أيضا من شبح حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن زادت بروكسل الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية.
تضم مجموعة العشرين التي تعقد قمة الاثنين والثلاثاء في ريو دي جانيرو، أكبر اقتصادات العالم.

المصدر: آ ف ب
أولاف شولتس
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