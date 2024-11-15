الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الناتو يوجه نداء للحلفاء بشأن أوكرانيا

حلف الناتو يجري تدريبات في لاتفيا
15 نوفمبر 2024 17:37

دعا مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في الحلف والحلفاء الغربيين الآخرين إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا مع اقتراب الطقس البارد.
وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع إدجارس رينكيفيتش رئيس لاتفيا في قاعدة "أدازي" العسكرية، قال روته "يجب علينا جميعا زيادة دعمنا لأوكرانيا، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية".

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا
روسيا تكثف الضغوط على مدينة استراتيجية في أوكرانيا
  • مارك روته وإدجارس رينكيفيتش رئيس لاتفيا في مؤتمر صحفي
    مارك روته وإدجارس رينكيفيتش رئيس لاتفيا في مؤتمر صحفي

وأضاف أمين عام الحلف أنه من أجل تعزيز قدرات الأوكرانيين الدفاعية، سيتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقهم الدفاعي وتعزيز إنتاج الأسلحة.
بدوره، دعا الرئيس اللاتفي أيضا أعضاء الناتو إلى إنفاق المزيد على الدفاع، وطالب على وجه التحديد بتخصيص نسبة 2,5 أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري.
ويبلغ الهدف الرسمي لحلف الناتو للإنفاق العسكري حاليا 2%.  
وشاهد روته ورينكيفيتش مناورة للواء الناتو متعدد الجنسيات المتمركز في لاتفيا، والذي يتدرب معا بكامل قوته لأول مرة، حيث شارك حوالي 3500 جندي من 13 دولة عضو في الناتو في التدريب التي أطلق عليها اسم "المحارب الحازم". 

المصدر: د ب أ
مارك روته
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
آخر الأخبار
صورة مجمعة لبوتين (يسار الصورة) وشولتس
علوم الدار
الكشف عن أول محادثة بين شولتس وبوتين منذ عامين
اليوم 18:30
محمد السويدي رابع المتأهلين الإماراتيين إلى نهائي الحزام الأسود
الرياضة
محمد السويدي رابع المتأهلين الإماراتيين إلى نهائي الحزام الأسود
اليوم 18:29
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
علوم الدار
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
اليوم 18:18
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اقتصاد
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اليوم 18:16
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
التعليم والمعرفة
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
اليوم 18:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©