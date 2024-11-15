الناتو يوجه نداء للحلفاء بشأن أوكرانيا

دعا مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في الحلف والحلفاء الغربيين الآخرين إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا مع اقتراب الطقس البارد.

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع إدجارس رينكيفيتش رئيس لاتفيا في قاعدة "أدازي" العسكرية، قال روته "يجب علينا جميعا زيادة دعمنا لأوكرانيا، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية".

مارك روته وإدجارس رينكيفيتش رئيس لاتفيا في مؤتمر صحفي

وأضاف أمين عام الحلف أنه من أجل تعزيز قدرات الأوكرانيين الدفاعية، سيتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقهم الدفاعي وتعزيز إنتاج الأسلحة.

بدوره، دعا الرئيس اللاتفي أيضا أعضاء الناتو إلى إنفاق المزيد على الدفاع، وطالب على وجه التحديد بتخصيص نسبة 2,5 أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري.

ويبلغ الهدف الرسمي لحلف الناتو للإنفاق العسكري حاليا 2%.

وشاهد روته ورينكيفيتش مناورة للواء الناتو متعدد الجنسيات المتمركز في لاتفيا، والذي يتدرب معا بكامل قوته لأول مرة، حيث شارك حوالي 3500 جندي من 13 دولة عضو في الناتو في التدريب التي أطلق عليها اسم "المحارب الحازم".