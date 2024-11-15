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«الصحة العالمية»: 20% ارتفاعاً في إصابات مرض الحصبة عالمياً

«الصحة العالمية»: 20% ارتفاعاً في إصابات مرض الحصبة عالمياً
15 نوفمبر 2024 17:40

حذرت دراسة طبية من ارتفاع عدد الإصابات بمرض الحصبة بنسبة 20% في جميع أنحاء العالم في عام 2023 بسبب أوجه قصور مقلقة في تغطية التطعيم.

وأشارت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إلى أنه تم تسجيل 10.3 مليون حالة إصابة بالمرض في العام الماضي في جميع أنحاء العالم، أدت إلى وفاة 107 آلاف و500 شخص معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

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وأرجع معدو الدراسة الزيادة التي بلغت 20% في عدد الحالات إلى التغطية التطعيمية غير الكافية على نطاق عالمي داعين إلى توفير تغطية لا تقل نسبتها عن 95% بجرعتين من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية لمنع تفشي المرض.

وذكرت الدراسة أن 74% فقط من الأطفال تلقوا جرعتهم الثانية العام الماضي منوهة إلى حالات انتشار كبيرة لمرض الحصبة في 57 دولة في عام 2023، في جميع القارات، مقارنة بـ36 دولة في العام السابق كاشفة أن نصف هذه الحالات جاء في أفريقيا.

المصدر: وام
الحصبة
منظمة الصحة العالمية
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