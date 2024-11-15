الأمم المتحدة تسلم مالي آخر معسكر لبعثة السلام

سلمت الأمم المتحدة للسلطات المالية، اليوم الجمعة، آخر معسكر لبعثتها لحفظ السلام في هذا البلد الذي يواجه تهديدات جماعات إرهابية.

وأنزل علم الأمم المتحدة من المعسكر، الممتدّ على 37 هكتارا، والذي كان يقوم مقام مقرّ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وقاعدتها التشغيلية الأساسية.

وقال أتول كهاري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالدعم العملياتي، خلال مراسم التسليم، إن "المعكسر أدّى دورا حاسما في تحقيق أهداف المينوسما"، وهو الاسم المختصر للبعثة الأممية في مالي.

كانت بعثة الأمم المتحدة في مالي تضمّ حوالى 15 ألف جندي وشرطي من عشرات البلدان وتتولّى في صلب مهامها حماية المدنيين وحقوق الإنسان.

وقضى أكثر من 180 من عناصرها في هجمات منسوبة إلى مجموعات إرهابية.

وأنهى مجلس الأمن مهمّة البعثة في 31 ديسمبر 2023، بناء على طلب من الحكومة المالية.

وتلت انتهاء المهمّة مرحلة تعرف بـ"مرحلة التصفية" من المرتقب أن تنتهي في 31 ديسمبر 2024 يجري خلالها تسليم السلطات المحلّية، المقرّات والمعدّات وفسخ العقود القائمة.