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انطلاق أعمال قمة زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ

دينا بولوارتي رئيسة البيرو تلقي كلمة أمام قمة مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
15 نوفمبر 2024 23:18

انطلقت، اليوم الجمعة، في ليما عاصمة بيرو، أعمال قمة زعماء مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آيبك) بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وحضر الرئيس الأميركي الجلسة الافتتاحية للقمّة فيما غاب عنها نظيره الصيني.
ويتوقع أن يعقد الرئيسان مباحثات ثنائية في ظل حالة من الغموض الدبلوماسي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ورجح مسؤول في الإدارة الأميركية أن اللقاء سيكون الاجتماع الأخير بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم قبل أن يؤدي ترامب اليمين في يناير المقبل.
وقالت دينا بولوارتي رئيسة البيرو، الدولة المضيفة للقمة أمام الزعماء اليوم الجمعة، إن التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف ينبغي أن يعزز "في ظلّ تفاقم التحديات المختلفة التي نواجهها مع مستويات عدم اليقين في المستقبل المنظور".
وأكّدت "نحن بحاجة إلى مزيد من التشارك والتعاون والتفاهم مع التقليل من التشرذم".
تأسست مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في عام 1989 بهدف تحرير التجارة الإقليمية، وهي تجمع 21 اقتصادا تمثل معا نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 40 % من التجارة العالمية.
وعقد وزراء منتدى آبيك من بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، اجتماعا مغلقا في ليما لتحديد توجهات القمة.

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المصدر: آ ف ب
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي
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