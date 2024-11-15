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الرئيس الصيني يحذّر من تزايد "الأحادية والحمائية" في العالم

لرئيس الصيني شي جينبينغ
15 نوفمبر 2024 23:55

حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، من أن العالم يدخل عصرا من "الأحادية" و"الحمائية" المتزايدة، وذلك في تعليقات خلال قمة "آبيك" التجارية الرئيسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي انطلقت في البيرو.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه "في خطاب مكتوب ألقاه أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024، حذّر شي أيضا من انتشار الأحادية والحمائية، وحذر من أن تجزئة الاقتصاد العالمي آخذة في التزايد".
ويزور شي العاصمة البيروفية ليما لحضور قمة آبيك، ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن غدا السبت.
وفي كلمته التي شملت العديد من المواضيع، قال شي إن العالم "دخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول"، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.
في هذا السياق، دعا إلى إبقاء سلاسل الصناعة والتوريد العالمية "مستقرة وسلسة".
يأتي ذلك فيما وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتسلم منصبه في يناير، بسنّ مجموعة من السياسات التجارية الحمائية، تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على واردات الصين التي خاض معها "حربا تجارية" خلال ولايته الأولى.
وقال شي جينبينغ إن أي محاولات لتقليص الترابط الاقتصادي العالمي "ما هي إلا تراجع".
في ليما، تعهد شي بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة سياسات التحرير الاقتصادي التي من شأنها أن "تفتح أبواب الصين على نطاق أوسع أمام العالم".

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شي جين بينج
شي جين بينغ
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