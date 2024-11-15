المجر تدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الأوروبية على روسيا

بودابست (وكالات)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أمس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة مما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.

وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية «يجب خفض أسعار الطاقة بكل الوسائل، وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات لأن أسعار الطاقة لن تنخفض في ظل سياسة العقوبات الحالية».

وأضاف أوربان أن «الشركات الأميركية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى».

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ينتقد أوربان صراحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ودعم التكتل لكييف مالياً وعسكريا.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، إن المستشار أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشدداً على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضاً بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر ساعة بعد ظهر أمس، في أول حديث مباشر بين الزعيمين منذ ديسمبر 2022.