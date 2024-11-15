إسبانيا.. 10 قتلى في حريق بدار لرعاية المسنين

مدريد (وكالات)

توفي 10 أشخاص إثر نشوب حريق في دار لرعاية المسنين في مدينة سرقسطة بإسبانيا، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

وذكرت السلطات المحلية أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة صباح أمس، في دار مسنين «فيلا فرانكا دي إيبرو» الذي يبعد 30 دقيقة من المدينة التي تقع بشمال شرق إسبانيا.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن أسباب الحريق لم تعرف حتى الآن.

وأكد خورخي أزكون رئيس حكومة إقليم أراجون الذي يضم مدينة سرقسطة سقوط القتلى، في تصريحات على منصة «إكس»، قائلا: إنه تم إلغاء جميع الفعاليات الحكومية المقررة في الإقليم أمس.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن شعوره بالصدمة حيال اندلاع الحريق وسقوط الضحايا.

وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية أنه كان هناك 82 شخصاً داخل الدار عند اندلاع الحريق.

وصرح رئيس بلدية البلدة فولغا راميريز غاميز أن النيران انطلقت من غرفة أحد المقيمين حيث اشتعل فراشه.

ووقع الحريق بعد مرور أسبوعين على موجة فيضانات مدمرة في مدينة بلنسية أودت بحياة أكثر من 200 شخص ودمرت آلاف المنازل.

وكانت هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث.