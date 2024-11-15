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اليمن.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين

آلية عسكرية للقوات اليمنية في شبوة (أرشيفية)
16 نوفمبر 2024 01:23

عدن (الاتحاد)

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تعرضت القوات اليمنية المشتركة لهجوم مسلح في محافظة أبين جنوب البلاد، أمس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وأفادت مصادر عسكرية، بأن مسلحين من تنظيم «القاعدة» الإرهابي نصبوا كميناً لرتل عسكري في منطقة «أمصرة» عند مدخل «وادي عومران» بمديرية «مودية»، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 7 عناصر من القوات اليمنية المشتركة.
وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت، صباح أمس، حيث قام المهاجمون بتفجير عبوة ناسفة استهدفت إحدى المدرعات العسكرية التابعة للقوات اليمنية.
ومساء أمس الأول، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قيام الحوثيين بإطلاق عناصر في تنظيم «القاعدة»، على رأسهم قيادي إرهابي معتقل منذ 2012 لمسؤوليته عن هجوم استهدف عرضاً عسكرياً في «ميدان السبعين» وأسفر عن مقتل 86 جندياً، هو امتداد لتنسيق ميداني مستمر بهدف تقويض سيادة الدولة اليمنية وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.
وفي سياق آخر، قال مصدر حقوقي، إن مختطفاً قضى تحت التعذيب في سجن تابع للحوثيين في مديرية «الملاجم» بمحافظة البيضاء.
وهذا هو ثالث مختطف يقضي تحت التعذيب خلال شهر، فقبله توفي مختطف في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وكذلك جندي أسير في سجن الأمن المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء.

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