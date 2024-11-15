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الجيش الإسرائيلي: قصف 120 هدفاً في لبنان خلال 24 ساعة

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أرشيفية)
16 نوفمبر 2024 01:23

بيروت (الاتحاد)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، شن غارات جوية على أكثر من 120 هدفاً لـ«حزب الله» في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وقال الجيش الإسرائيلي، إن «تلك الأهداف تشمل مستودعات الأسلحة وقاذفات الصواريخ، التي أطلقت منها مقذوفات صوب إسرائيل». 
كما أشار الجيش إلى أن العمليات البرية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة أيضاً. 
ووفقاً لبيانات لبنانية، تسببت الهجمات الإسرائيلية في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. 
وأفادت تقارير بوقوع غارات جوية إسرائيلية جديدة صباح أمس، على الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وكان الجيش الإسرائيلي حث في وقت سابق سكان بعض المباني في المنطقة على الإخلاء. وقال الجيش أيضاً إنه تم إطلاق المزيد من المقذوفات من لبنان صوب شمال إسرائيل.

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