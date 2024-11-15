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واشنطن: نواصل الضغط لإقرار هدنة في غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
16 نوفمبر 2024 01:23

واشنطن (الاتحاد)

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قالت الولايات المتحدة إنها تواصل الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من عام، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. 
وقالت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» بالإنابة صابرينا سينغ للصحفيين إن الطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك «هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهذا هو ما تتحرك الولايات المتحدة من أجله». 
وأضافت سينغ أن «إدارة الرئيس جو بايدن تبقت لها أقل من 70 يوماً لكن هذا لا يعني أننا نستسلم، سنواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار والاستمرار في المطالبة بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة». 
وأوضحت نائب المتحدث باسم «البنتاجون» أن «واشنطن تدرك كل يوم مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة، وتواصل العمل مع الشركاء للحصول على المزيد من المساعدات». 

واشنطن
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