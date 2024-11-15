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كندا تحذر من الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مخيم البريج (أ ف ب)
16 نوفمبر 2024 01:23

غزة (الاتحاد)

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عبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية الكارثية في أنحاء غزة، وحذرت من مستويات مهددة للحياة من سوء التغذية الحاد.
ولفتت الوزيرة إلى تقرير صادر عن «لجنة مراجعة المجاعة» في الثامن من نوفمبر والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة.
وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.
وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية أحمد حسين: «هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة».
وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها».

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