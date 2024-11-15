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بايدن يحذّر من حقبة "تغيير سياسي كبير"

بايدن يلتقي رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على هامش قمة آيبك في ليما
16 نوفمبر 2024 01:10

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، من حقبة من التغيير السياسي خلال لقاء على هامش قمة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي طغت على أجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.
وأثناء لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في ليما عاصمة البيرو، قال بايدن "لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير".
ورجّح أن يكون هذا اجتماعه الأخير في إطار التحالف الثلاثي الذي رعاه مدى العام الماضي.
وأضاف الرئيس الأميركي أن التحالف الثلاثي "بني ليبقى. هذا ما آمله وأتوقعه".
وأعلن البيت الأبيض أن الزعماء الثلاثة سيعلنون إنشاء أمانة عامة لإضفاء طابع رسمي على التحالف الذي أطلق العام الماضي في قمة عقدت في كامب ديفيد.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان للصحافيين، الذين سافروا مع بايدن الخميس "سنركز على التأكد من أننا أضفينا الطابع المؤسسي على (التحالف) الثلاثي حتى يصبح سمة دائمة للسياسة الأميركية".
وأضاف ساليفان أنه يتوقع أن يتواصل المشروع خلال ولاية ترامب الثانية.
وصرّح "نتوقع تماما أن يستمر في ظل الإدارة المقبلة، رغم أنها بطبيعة الحال ستتخذ قراراتها بنفسها".
طغى فوز ترامب على مشاركة بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في البيرو وقمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة "آبيك" السبت.

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المصدر: آ ف ب
جو بايدن
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي
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