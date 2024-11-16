ترامب يعين أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض

عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية (المتحدثة) باسم حملته الانتخابية، في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وستكون ليفيت (27 عاما)، المتحدثة الرسمية حاليا في الفترة الانتقالية لترامب، أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ.

وفي السابق، كان هذا اللقب يحمله رونالد زيجلر، الذي كان عمره (29 عاما) عندما تولى هذا المنصب في عام 1969 في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون. وقال ترامب في بيان «لقد قامت كارولين ليفيت بعمل رائع كمتحدثة وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستعمل كمتحدثة باسم البيت الأبيض... كارولين ذكية وقوية، وقد أثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال للغاية.

لدي ثقة تامة بأنها ستتفوق على المنصة، وستساعد في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأميركي بينما نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».

يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض يمثل الوجه العام للإدارة، ويعقد إحاطات إعلامية يومية لهيئة الصحافة.