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توقف خدمة نتفليكس عن عشرات الآلاف في أميركا

توقف خدمة نتفليكس عن عشرات الآلاف في أميركا
16 نوفمبر 2024 09:07

قال موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال إن منصة البث المباشر نتفليكس توقفت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الجمعة بينما كان المشاهدون يتابعون مباراة ملاكمة مرتقبة بين مايك تايسون وجيك بول.
وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85021 بحلول الساعة 10:35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0335 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس انجليس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.
وقالت نتفليكس إنها ليس لديها تعليق فوري رداً على طلب من رويترز.

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المصدر: رويترز
نتفليكس
شركة “نتفليكس” الأميركية
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