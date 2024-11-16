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ترامب يعين دوج بورجوم لرئاسة مجلس الطاقة الجديد بالبيت الأبيض

ترامب يعين دوج بورجوم لرئاسة مجلس الطاقة الجديد بالبيت الأبيض
16 نوفمبر 2024 09:38

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة إن حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، الذي رشحه لتولي منصب وزير الداخلية، سيتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني للطاقة الذي تم إنشاؤه حديثا والذي سيسعى إلى تأكيد «هيمنة الطاقة» الأميركية حول العالم.
وقال ترامب في بيان إن بورجوم سيشرف في منصه الجديد على لجنة تشمل جميع الوكالات التنفيذية المشاركة في إصدار التصاريح الخاصة بالطاقة وإنتاجها وتوليدها وتوزيعها وتنظيمها ونقلها.
وأضاف أن بورجوم بوصفه رئيسا للمجلس الوطني للطاقة، سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي.
وكتب ترامب «سيشرف هذا المجلس على الطريق نحو تحقيق هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة من خلال تقليص الروتين، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد، ومن خلال التركيز على الابتكار».

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المصدر: د ب أ
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دونالد ترامب
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