حريق في مستشفى يودي بحياة 10 أطفال في الهند

قالت السلطات الهندية إن حريقاً اندلع في وحدة للعناية المركزة بحديثي الولادة في مستشفى بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين.

واندلع الحريق في وقت متأخر من أمس الجمعة في مستشفى بمدينة جانسي في ولاية أوتار براديش الهندية.

وقال مسؤولون إن الحريق انتشر بسرعة في جناح كان بداخله 55 رضيعاً يتلقون العلاج.

وقال المسؤول المحلي بيمال كومار دوبي إنه تم إنقاذ 45 طفلاً وهم يتلقون الرعاية الطبية حاليا.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق. وزار براجيش باتاك، نائب رئيس وزراء الولاية، المستشفى والتقى بالعائلات اليوم السبت.

وتعهد بدعم الحكومة لأسر الضحايا وإجراء تحقيق شامل في الحادث. وقال باتاك «سنحدد المسؤولين عن هذه المأساة ونتخذ إجراءات صارمة ضدهم. الحكومة تقف إلى جانب العائلات في هذا الوقت الصعب».