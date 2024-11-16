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بريطانيا تشهد إضراباً لعمال البنية التحتية للسكك الحديدية

بريطانيا تشهد إضراباً لعمال البنية التحتية للسكك الحديدية
16 نوفمبر 2024 10:12

ينظم عمال البنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة المتحدة إضرابا لمدة 24 ساعة اليوم السبت، بسبب نزاع حول قضايا من بينها ممارسات العمل.
ويعتزم أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل في شركة «ريل فور لندن انفراستركتشر» (شركة البنية التحتية للسكك الحديدية في لندن) التوقف عن العمل من الساعة السادسة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش). وقالت النقابة إن إضراب العمال سيؤثر على إصلاحات وصيانة البنية التحتية على خط «إليزابيث لاين» ولن يؤثر على الخدمات.
وقالت هيئة النقل في لندن إن الإضراب لن يؤثر على الخدمات. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مايك لينش الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل قوله «لقد تحرك أعضاؤنا لأن /ريل فور لندن انفراستركتشر/ رفضت تهدئة مخاوفهم المشروعة ورفضت بشكل مباشر الاجتماع معنا».

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المصدر: د ب أ
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