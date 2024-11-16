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اليابان والصين تتفقان على إقامة علاقات مستقرة

اليابان والصين تتفقان على إقامة علاقات مستقرة
16 نوفمبر 2024 12:50

 قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أمس الجمعة، إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينج على إقامة علاقات «متبادلة المنفعة» و«مستقرة» في أول محادثات شخصية بينهما.
 وعقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة البيروفية ليما، على هامش قمة هذا العام لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، قال إيشيبا للصحفيين إنه أثار أيضاً المخاوف بشأن المناورات العسكرية العدوانية المتزايدة للصين بالقرب من اليابان.
 وقال إيشيبا «هناك خلافات كثيرة في الرأي بين اليابان والصين. لكن على الرغم من هذه الخلافات، اتفقت مع الرئيس شي على مواصلة عقد المزيد من الاجتماعات». 
وعلى الرغم من التوترات طويلة الأمد بشأن تاريخ الحرب والعديد من القضايا الأخرى، أدركت الحكومتان اليابانية والصينية أن الحد من التوترات سوف يخدم «مصالحهما الاستراتيجية المشتركة». 

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