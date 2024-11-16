خروج طائرة تابعة لساوث ويست إيرلاينز عن الخدمة بسبب رصاصة

قالت شركة ساوث ويست إيرلاينز، في بيان لها، إن طائرة تابعة لها كانت تستعد للإقلاع من مطار دالاس لاف فيلد أصيبت برصاصة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، مما دفع الطائرة للعودة إلى البوابة.

وقال متحدث باسم الشركة: «كانت الرحلة 2494 التابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز تستعد للإقلاع إلى إنديانابوليس عندما أصابت رصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل قمرة القيادة مباشرة، بينما كان الطاقم يستعد للإقلاع».

وأضاف: «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتم إخطار سلطات إنفاذ القانون، وجرى إخراج الطائرة من الخدمة».

وقال مطار دالاس لاف فيلد: إن الواقعة الأمنية ​​وقعت حوالي الساعة 9:50 مساء بالتوقيت المحلي، وتوجهت شرطة دالاس ورجال الإطفاء والإنقاذ في دالاس إلى المكان الواقعة.

وذكر المطار في بيان، دون تحديد شركة الطيران، إن الركاب نزلوا من الطائرة بأمان بعد تعرض الطائرة لأضرار.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول مصدر الرصاصة أو ملابسات الواقعة بعد.