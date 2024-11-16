السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يتحدث عن إنهاء الأزمة الأوكرانية في 2025

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
16 نوفمبر 2024 16:53

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الأزمة الحالية مع روسيا في 2025 "بالوسائل الدبلوماسية".
وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع إذاعة أوكرانيا بثت اليوم السبت "من جانبنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب العام المقبل. علينا أن ننهيها بالوسائل الدبلوماسية. وأعتقد أن هذا مهم جدا". 
واعترف الرئيس الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا وبأن روسيا تحرز تقدما.
وذكر زيلينسكي أن القانون الأميركي يمنعه ​​من مقابلة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيبه في يناير المقبل. وأضاف أنه لن يتحدث إلا مع ترامب نفسه وليس مع أي مبعوث أو مستشار.
وقال "بصفتي رئيسا لأوكرانيا، لن أتعامل بجدية إلا مع محادثة مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، مع احترامي لأي موفد ولأي شخص".

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا
ترامب يتعهد بمنح الأولوية للوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
الشرطة الفرنسية تحاصر محتجز الرهائن قرب باريس
الأخبار العالمية
مسلح يحتجز رهائن في مطعم قرب باريس
اليوم 18:31
شوارع موقع بومبيي الأثري تغص بالسياح
الترفيه
بومبيي تفرض حدّا أقصى للزوار يوميا للحد من السياح
اليوم 18:26
خفر السواحل يجلون السكان مع اقتراب الإعصار "مان-يي" في الفلبين
الأخبار العالمية
الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب الإعصار "مان-يي"
اليوم 18:14
مطار دالاس
الترفيه
إطلاق نار على طائرة في مطار قبيل إطلاقها
اليوم 17:52
تتويج أبطال الجودو والمصارعة والموانع في «شاطئية كلباء»
الرياضة
تتويج أبطال الجودو والمصارعة والموانع في «شاطئية كلباء»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©