قتلى جراء هجوم شنه مسلحون في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين اقتحموا نقطة تفتيش تابعة لقوات محلية في جنوب غرب البلاد، اليوم السبت، وقتلوا سبعة أفراد من هذه القوات، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات.

وقال الشرطي حبيب الرحمن إن الهجوم، استمر عدة ساعات في منطقة "قلات" الجبلية على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وأضاف أن 18 فردا من القوات المحلية أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة حرجة، ونُقلوا إلى مستشفيات محلية.

وندد رئيس الوزراء شهباز شريف بالهجوم.

وشهدت باكستان تفجيرا انتحاريا، الأسبوع الماضي، استهدف قوات من الجيش الباكستاني في محطة للسكك الحديدية قبل دقائق من ركوبهم القطار للعودة إلى ديارهم في عطلة.

أدى التفجير إلى مقتل 27 شخصا، من بينهم 19 جنديا، كانوا يرتدون ملابس مدنية.