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المجلس النرويجي للاجئين يحذّر من خطورة الوضع في شمال غزة

فلسطينيون يجلسون على أنقاض منازلهم المدمرة في غزة
16 نوفمبر 2024 19:50

ذكر جان إيجيلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين أن الوضع في شمال قطاع غزة يشبه "فيلم رعب مروع" وازداد سوءا في الآونة الأخيرة.
وقال إيجيلاند لموقع "زيت" الألماني الإلكتروني إنه خلال زيارة قام بها مؤخرا، قاد سيارته عبر "مناطق لا نهاية لها من المنازل المدمرة بالكامل. على الرغم من ذلك، مازال الناس صامدين هناك".
وأضاف رئيس المجلس النرويجي للاجئين أنه غالبا ما يتم نهب شحنات المعونات، مضيفا أنه شاهد ذلك بنفسه عند معبر كرم أبو سالم الحدودي بالقرب من مدينة رفح، جنوب المنطقة الساحلية 
وتابع "ربما كان هناك 100 رجل، يقفون هناك حاملين العصي، في انتظار إيقاف الشاحنات، القادمة خلفنا والقفز عليها".

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