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قتلى وجرحى جراء عملية طعن في الصين

عملية طعن
16 نوفمبر 2024 20:05

قالت الشرطة الصينية إن ثمانية أشخاص قُتلوا وأصيب 17 آخرون في عملية طعن، في ووشي بشرق الصين مساء اليوم السبت.
وأكدت شرطة مدينة ييشينغ "وقع هجوم بسلاح أبيض في المعهد المهني للفنون والتكنولوجيا في ووتشي" بمقاطعة يانغسو و"خلف ثمانية قتلى و17 جريحا"، مضيفة أنه "تم اعتقال المشتبه به في المكان".
وأوضحت الشرطة أن منفذ عملية الطعن طالب يبلغ من العمر 21 عاما، وهو من طلاب المعهد.
وتابعت "لأنه لم يحصل على شهادته بعد رسوبه في الامتحانات وبسبب استيائه من المكافأة المالية (الضئيلة) التي تلقاها خلال التدريب، عاد إلى المعهد للتعبير عن غضبه وارتكب هذه الجرائم"، مؤكدة أن المشتبه به "اعترف بكل شيء".
ولفتت الشرطة إلى أن "أجهزتها مستنفرة بالكامل لتأمين العناية للجرحى واستكمال التحقيق حول هذه القضية".

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