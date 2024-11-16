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مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن الأزمة الأوكرانية

جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا
16 نوفمبر 2024 20:49

أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم السبت، "دعمها الراسخ" لأوكرانيا في أزمتها الحالية التي تقترب من نهاية عامها الثالث.
وقال قادة المجموعة، في بيان مشترك، إن دولهم سوف تقف إلى جانب أوكرانيا "مهما استغرق ذلك من الوقت".  وأعلنت البيان رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التى ترأس بلادها مجموعة السبع هذا العام.
والدول الأخرى التي تضمها المجموعة هي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا.
وقال قادة المجموعة إن بيانهم يستند إلى المعاناة التي يتحملها الشعب الأوكراني، معترفة بتصميمه القوي على الدفاع عن بلاده وثقافته.
وتستعد كندا لتولي قيادة مجموعة السبع العام المقبل، فيما سيتضح بصورة جلية موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لها.

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