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اعتقال رجل احتجز أشخاصا رهائن في ضواحي باريس

الشرطة الفرنسية تنتشر في محيط مكان احتجاز الرهائن
16 نوفمبر 2024 21:34

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، رجلا كان يحتجز أربعة أشخاص، من موظفي مطعم يملكه والده، رهائن، تحت تهديد سلاح أبيض في ضواحي العاصمة باريس.
وأفرج عن الموظفين ولم يُصب أحد بأذى خلال العملية التي جرت في مطعم للبيتزا في بلدة "إيسي ليه مولينو" في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، على مسافة غير بعيدة من الطريق الدائري.
وأفاد مصدر في الشرطة بأن "العملية انتهت".
وكان مصدر مطّلع على القضية قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن الرجل المسلّح بسكين يدمن المخدرات، فيما لفت المصدر الأمني إلى أنه سبق أن "ارتكب أفعالا مماثلة" في منزله في العام 2022 وهدّد بالانتحار.
بعيد وصول الشرطة، شاهد صحافي ذوي الرجل وقد بدا عليهم الاضطراب.
وحضر إلى الموقع عدد كبير من عناصر الشرطة، بعضهم بالخوذ والسلاح، كما انتشرت سيارات الشرطة وجهاز الإطفاء.
ووقف أمام مدخل المطعم نحو 20 شرطيا وضعوا شارات برتقالية.
وكانت الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول المكان، كما أغلق عدد من المطاعم المجاورة.
وانتشرت وحدة خاصة تابعة للشرطة في الموقع حيث أحضر وسيط وأجري تفاوض قبل أن تتدخل الشرطة.
وكان الرجل تحصّن في المطعم قبيل الساعة 13,00 (ظهرا ت غ)، وقد أُفرج عن الرهائن نحو الساعة 16,00.
وقال أنتوني، وهو طالب يبلغ 23 عاما طلب عدم كشف كامل هويته، إن الرجل "ليس على ما يرام"، معربا عن اعتقاده بأنه يدمن المخدرات.

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